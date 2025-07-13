ضبط 80 شيكارة دقيق مدعم وأسمدة زراعية في كفر صقر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية قامت ادارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة بشن حملة واسفرت عن تحرير عدد (3) محضر برقم ( 7108،7109، 7804) جنح كفر صقر تجميع عدد (60) شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم استخراج 87،5‎%‎ لبيعة بالسوق السوداء.

كما تم تحرير محضر رقم ( 7465 ) جنح كفر صقر تجميع (20) شيكارة اسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق لبيعها في السوق السوداء.