بعد التطوير.. متحدث الزراعة يكشف مفاجأة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل جديدة بخصوص افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد تطويرها، مشيرا إلى أن الوزارة استعانت بكبرى الشركات العالمية، إلى جانب خبراء واستشاريين دوليين، لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بالحديقة.

جميع الحيوانات التي كانت موجودة ستظل بحديقة الحيوان

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يسهم في تطوير العنصر البشري ورفع كفاءته المهنية، وتحقيق معايير الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات البرية.

طريقة عرض الحيوانات ستعتمد على محاكاة بيئاتها الطبيعية

وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن جميع الحيوانات التي كانت موجودة ستظل بحديقة الحيوان، مع إضافة أنواع جديدة، مشددًا على أن طريقة عرض الحيوانات ستعتمد على محاكاة بيئاتها الطبيعية، ما يوفر تجربة واقعية وممتعة للزوار، ويُظهر الحيوانات في ظروف قريبة من بيئتها الأصلية.

كبرى الشركات العالمية تقدم الدعم الفني وتدرب العاملين بحديقة الحيوان

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تضم نخبة من الأطباء المتخصصين في التعامل مع الحيوانات البرية، مما يعزز من مستوى الرعاية الصحية ويضمن جودة الخدمات المقدمة داخل الحديقة، بما يعكس حرص الدولة على توفير تجربة إنسانية وترفيهية متكاملة وآمنة للزوار.