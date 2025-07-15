اللواء مدحت قريطم: نحتاج تشريعات جديدة من أجل المرور

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الاسبق قطاع الشرطة المتخصصة، أن العلم والتكنولوجيا التي تتم في قطاع المرور تساهم في السيطرة على المخالفات المروية وكشفها.



وأضاف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الاسبق قطاع الشرطة المتخصصة، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحتاج تشريعات جديدة من أجل المرور، متابعا أن من أجل توفير وسائل جديد أوقوى للرقابة على الطرق والمرور.

وتابع اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الاسبق قطاع الشرطة المتخصصة، أن لابد من تعديل عقوبات المرور الحالية وتشديدها.

وفي السياق نفسه أشار اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الاسبق قطاع الشرطة المتخصصة، إلى أن قانون المرورو الجديد لا توجد به عقوبة الإعدام.

