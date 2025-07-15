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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المؤتمر" يُطلق صفارة الاستعداد لانتخابات الشيوخ بالقاهرة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
ماجدة بدوى

عقد حزب المؤتمر اجتماعًا تنظيميًا بأمانه القاهرة وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بمرشحين محافظة القاهرة لمجلس الشيوخ في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية الخاصة بالحملة الانتخابية، وآليات التنسيق الميداني والإعلامي، وتوزيع الأدوار بين أعضاء الفرق الداعمة، إلى جانب التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ميدانية مستمرة، وعرض البرامج الانتخابية التي تعكس تطلعات المواطنين واحتياجاتهم في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الربان عمر المختار صميده وقيادات الحزب على ضمان جاهزية المرشحين من الناحية التنظيمية والفنية، بما يسهم في خوض الانتخابات بروح من المسؤولية الوطنية والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.

مجلس الشيوخ حزب المؤتمر ر الربان عمر المختار صميدة انتخابات مجلس الشيوخ الحملة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات

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