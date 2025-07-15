مستقبل وطن: مجلس الشيوخ يلعب دورًا مهمًا في دعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي

دعا المهندس امجد المناوي، أمين مساعد الأمانة العامة للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم لممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد المناوي ، في بيان صحفي اليوم "الثلاثاء"، أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الفترة من ١ الي ٢ اغسطس المقبل، لافتا إلي أن المصريين بالخارج لديهم حرص كبير للتعبير عن حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية ومنها التصويت في الاستحقاقات الانتخابية.



وأشار المناوي، الي أن الانتخابات المقبلة تمثل اختبارًا لمدى وعي المواطنين بأهمية الصوت الانتخابي، باعتباره الوسيلة الأهم للتأثير في السياسات العامة، ودعم المرشحين القادرين على التعبير عن أولويات المجتمع ، وهو ما يتطلب من الجميع استغلال حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ .

وأكد أن مجلس الشيوخ يلعب دورا مهما في الحياة السياسية المصرية ، فهو له دور كبير ومؤثر في دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.