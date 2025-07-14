قيادي مستقبل وطن: القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ تعكس تنوع المجتمع المصري وتعزز الوحدة الوطنية

أكد المهندس هشام أباظة، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، أن القائمة الوطنية لـ انتخابات مجلس الشيوخ تمثل نموذجًا فريدًا من التآلف بين القوى السياسية في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس التنوع السياسي والفكري للمجتمع المصري بكل أطيافه، وهو ما يجعلها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية والتعددية الحزبية.

وقال أباظة، إن القائمة الوطنية ليست مجرد تجمع حزبي، بل هي تحالف وطني واسع يعكس التنوع الحقيقي في المجتمع المصري، بما يشمل كافة التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية، حيث تضم القائمة 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مما يضمن تمثيلًا متوازنًا وواعيًا لمختلف الاتجاهات في المجتمع.

وتابع، أن التنسيق بين الأحزاب المشاركة يعزز من وحدة الصف الوطني ويؤسس لمرحلة انتخابية نزيهة وفاعلة، معتبراً أن هذه الوحدة تمثل حجر الزاوية لضمان تمثيل عادل في مجلس الشيوخ وتقديم أفضل الكوادر القادرة على خدمة المواطن والوطن.

وأوضح أباظة، أن الاجتماعات التشاورية بين الأحزاب المكونة للقائمة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات ليست فقط فرصة لتبادل الآراء، بل أيضًا لتوحيد الرؤى والأهداف السياسية بين جميع القوى السياسية المشاركة، قائلا إن التوافق الفكري يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي تحالف سياسي، وبدونه لا يمكن تحقيق الأهداف المشترك، وفي هذه الاجتماعات يتم تعزيز التعاون بين مختلف مكونات القائمة، مما يساهم في صياغة استراتيجيات انتخابية فعالة.

وأكد الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية، موضحًا أن المشاركة لا تقتصر على التصويت، بل هي تعبير عن موقف وطني جامع يعكس نضج المجتمع السياسي، وتبعث برسالة قوية بأن مصر دولة حية، وأن شعبها نشط ومسؤول عن مصيره ومستقبل بلاده وأننا جميعا ملتفين .

وأشار، إلى أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ تعكس نضج الحياة السياسية في مصر، من خلال تمثيل مجموعة واسعة من الشرائح المجتمعية والفئات المختلفة، بما في ذلك الشباب والنساء والمسيحيين، حيث تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الحياة الحزبية في مصر، من خلال استيعاب طيف واسع من الآراء داخل إطار سياسي موحد تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي