قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟
الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع عمرو ناصر
دعاء بعد صلاة المغرب مستجاب.. كلمات أوصى بها النبي تجلب لك الخير كله
ترامب: نبلي بلاء حسنا تجاه غزة.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريبا
نظر أولى جلسات دعوى تطالب بضم أطفال إبراهيم سعيد إليه 3 أغسطس
إسرائيل تسرق حمير غزة وترحلهم إلى فرنسا وبلجيكا.. تفاصيل
بسبب الإيجار.. الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة| فيديو
طب بـ155 ألف جنيه.. مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2025
حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى اتفاق
حماقي والشامي.. تعرف على حفلات "ليالي مراسي" في شهر أغسطس
طه الدسوقي يطلب الدعاء لـ لطفي لبيب بعد وعكته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الناس أولاً.. العدل يكشف ملامح خطته الدعائية لانتخابات الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أعلن أحمد بدره، نائب مدير الحملة الانتخابية والمشرف على الحملة الإعلامية لحزب العدل ملامح الخطة الدعائية للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ  ٢٠٢٥.

وقال بدره، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن  الحملة تعمل على دعاية قوية ومكثفة عن الحزب وتركز على إبراز هوية الحزب وسياسته ومرشحيه.

وأوضح أن الحملة تعتمد بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطبوعات بسيطة بتصميم عصري، ولافتات في أماكن حيوية.

وأضاف بدره أن الحملة ستشهد مع انطلاق فترة الدعاية الرسمية، تكثيفًا لحملات طرق الأبواب في مختلف المناطق في مشهد انتخابي ديمقراطي يحتفي بالمشاركة السياسية.

وأشار إلى أن شعار الحملة  “الناس أولا مش المصالح”، يؤكد صدق الحزب وانحيازه لقضايا المواطنين ومصالحهم الحقيقية.

وفي وقت سابق، صرّح الكاتب الصحفى معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب “العدل”  بأن مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة تمثل فرصة حقيقية لإحياء الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الشباب ليسوا فقط مستقبلاً للوطن، بل هم ركيزة حاضره، ويجب أن يكونوا في قلب المشهد السياسي، تصويتًا وتمثيلًا وصنعًا للقرار، جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامية رضا الكرداوي بإذاعة الشباب والرياضة.

وأشار الشناوى إلى أن الشباب يمثلون أكثر من 60٪ من سكان مصر، ويجب أن يدفع الجميع  بهم – حكومة وأحزابًا ومؤسسات مجتمع مدني – حتى يشاركوا ويحصلوا على حقوقهم كاملة، خاصة وان هناك العديد من المبادرات التى تعمل على ثقل مهاراتهم وتثقيفهم فى العديد من المجالات مثل مبادرة مصر الرقمية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

واضاف بالفعل اتخذت الدولة وبعض القوى السياسية خطوات جادة وحقيقية لتعزيز تمثيل الشباب البرلماني، وتبني البرامج التوعوية والتشريعات التي تشجع على انخراط أكبر في المشهد السياسي، لكننا ايضاً نحتاج للكثير.

واكد المتحدث الرسمي لحزب العدل، ان الاجتماع الأخير للإعداد للقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ شمل الحديث عن ترشح عدد كبير من الشباب فى انتخابات المجلس المقبلة ، والتى من المقرر ان تبدأ فى اول أغسطس المقبل، لتضفى املا جديدا لمستقبل افضل.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ حزب العدل دعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد

القصة الكاملة | إبراهيم سعيد بين البكاء والمحاكم.. تفاصيل أزمة لاعب منتخب مصر السابق داخل محكمة الأسرة

حامد حمدان

حقيقة تدخل الأهلي لإفساد صفقة حامد حمدان

حامد حمدان

3 صفقات متعثرة في الزمالك خلال الميركاتو الصيفي

بالصور

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

فيديو

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد