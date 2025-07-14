الناس أولاً.. العدل يكشف ملامح خطته الدعائية لانتخابات الشيوخ 2025

أعلن أحمد بدره، نائب مدير الحملة الانتخابية والمشرف على الحملة الإعلامية لحزب العدل ملامح الخطة الدعائية للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

وقال بدره، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الحملة تعمل على دعاية قوية ومكثفة عن الحزب وتركز على إبراز هوية الحزب وسياسته ومرشحيه.

وأوضح أن الحملة تعتمد بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مطبوعات بسيطة بتصميم عصري، ولافتات في أماكن حيوية.

وأضاف بدره أن الحملة ستشهد مع انطلاق فترة الدعاية الرسمية، تكثيفًا لحملات طرق الأبواب في مختلف المناطق في مشهد انتخابي ديمقراطي يحتفي بالمشاركة السياسية.

وأشار إلى أن شعار الحملة “الناس أولا مش المصالح”، يؤكد صدق الحزب وانحيازه لقضايا المواطنين ومصالحهم الحقيقية.

وفي وقت سابق، صرّح الكاتب الصحفى معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب “العدل” بأن مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة تمثل فرصة حقيقية لإحياء الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الشباب ليسوا فقط مستقبلاً للوطن، بل هم ركيزة حاضره، ويجب أن يكونوا في قلب المشهد السياسي، تصويتًا وتمثيلًا وصنعًا للقرار، جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامية رضا الكرداوي بإذاعة الشباب والرياضة.

وأشار الشناوى إلى أن الشباب يمثلون أكثر من 60٪ من سكان مصر، ويجب أن يدفع الجميع بهم – حكومة وأحزابًا ومؤسسات مجتمع مدني – حتى يشاركوا ويحصلوا على حقوقهم كاملة، خاصة وان هناك العديد من المبادرات التى تعمل على ثقل مهاراتهم وتثقيفهم فى العديد من المجالات مثل مبادرة مصر الرقمية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

واضاف بالفعل اتخذت الدولة وبعض القوى السياسية خطوات جادة وحقيقية لتعزيز تمثيل الشباب البرلماني، وتبني البرامج التوعوية والتشريعات التي تشجع على انخراط أكبر في المشهد السياسي، لكننا ايضاً نحتاج للكثير.

واكد المتحدث الرسمي لحزب العدل، ان الاجتماع الأخير للإعداد للقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ شمل الحديث عن ترشح عدد كبير من الشباب فى انتخابات المجلس المقبلة ، والتى من المقرر ان تبدأ فى اول أغسطس المقبل، لتضفى املا جديدا لمستقبل افضل.