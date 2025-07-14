قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟
الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع عمرو ناصر
دعاء بعد صلاة المغرب مستجاب.. كلمات أوصى بها النبي تجلب لك الخير كله
ترامب: نبلي بلاء حسنا تجاه غزة.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريبا
نظر أولى جلسات دعوى تطالب بضم أطفال إبراهيم سعيد إليه 3 أغسطس
إسرائيل تسرق حمير غزة وترحلهم إلى فرنسا وبلجيكا.. تفاصيل
بسبب الإيجار.. الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة| فيديو
طب بـ155 ألف جنيه.. مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2025
حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى اتفاق
حماقي والشامي.. تعرف على حفلات "ليالي مراسي" في شهر أغسطس
طه الدسوقي يطلب الدعاء لـ لطفي لبيب بعد وعكته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استبعاد مرشحي الشيوخ فردي .. ما الشروط الواجب توافرها لخوض الانتخابات؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

شهدت الساعات الأخيرة استبعاد عدد من المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظام الفردي، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الشروط القانونية التي ينبغي توافرها في من يرغب بخوض هذا الاستحقاق التشريعي، وكذلك المستندات المطلوبة لقبول أوراق الترشح رسميًا.

وفي هذا التقرير، نرصد الشروط التي حددها القانون والدستور للترشح، والتي تعتبر حجر الزاوية في قبول أوراق أي مرشح أو استبعاده.

الجنسية والحقوق السياسية

يشترط أن يكون المرشح مصري الجنسية، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، دون أن تكون قد سُحبت أو أوقفت بحكم قضائي أو قانوني.

القيد في قاعدة بيانات الناخبين

يجب أن يكون المرشح مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد حُذف أو رُفع قيده بسبب مانع قانوني.

السن القانونية

يشترط ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا ميلاديًا في يوم فتح باب الترشح، وهو أحد الأسباب الشائعة للاستبعاد في بعض الحالات.

المؤهل العلمي

لا يُقبل الترشح إلا لمن حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، بما يضمن حدًا أدنى من المعرفة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي.

الخدمة العسكرية

يجب أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو حصل على إعفاء قانوني منها، وتقديم ما يثبت ذلك ضمن أوراق الترشح.

عدم إسقاط العضوية السابقة لأسباب مخلة

لا يجوز الترشح لمن سبق أن أُسقطت عضويته في مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بالواجبات، ما لم تكن قد زالت آثار هذا الإسقاط قانونًا، وذلك في حالتين:

انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط.

صدور قرار من البرلمان بإلغاء الأثر المانع المترتب على الإسقاط

الأوراق المطلوبة لقبول الترشح رسميًا

إلى جانب استيفاء الشروط، يتعين على المرشح تقديم عدد من المستندات الإلزامية، تشمل:

بيان السيرة الذاتية، يتضمن الخبرات العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع ذكر اسم الحزب إن وجد).

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر.

الشهادة الدراسية المعتمدة.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إيصال إيداع مبلغ التأمين وقيمته ثلاثون ألف جنيه، يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يثبت توافر الشروط القانونية للترشح.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025 الشيوخ الاستحقاق التشريعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان مع الزميل حسام الفقي محرر صدي البلد

رئيس جامعة حلوان: إنتهاء المرحلة الأولي بمشروع المجمع الطبي في 2026| خاص

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يعقد سلسلة اجتماعات نوعية بشأن ترتيبات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعى

المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

بالصور

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

فيديو

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد