المصري الديمقراطي: خطة متكاملة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ 2025

أعلنت منى الشماخ، المتحدث الرسمي باسم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب أعد خطة دعائية شاملة لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تستهدف تعريف الناخبين بالمرشحين وتاريخهم السياسي والمجتمعي، إلى جانب إبراز هوية الحزب ومبادئه التي تقوم على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.

وأكدت "الشماخ"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الحملة تركز على بناء جسور من الثقة بين الحزب والمواطنين، وتحفيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دعمًا لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن مراحل متعددة تتنوع بين التوعية، والتواصل المباشر، والمحتوى التفاعلي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية أن الخطة تشمل، إنتاج مواد دعائية مطبوعة ومرئية ومسموعة، تُصمم خصيصًا لتناسب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، وواتساب، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين وتنظيم لقاءات جماهيرية يشارك فيها مرشحو الحزب وقياداته ونوابه السابقين، لإتاحة فرصة للحوار المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وقضاياهم.

وأضافت "الشماخ" أن رسائل الحملة ستركز على شرح مبادئ الحزب الأساسية: كالحرية التي لا تتجزأ، والعدالة الاجتماعية كوسيلة لضمان تكافؤ الفرص، والكرامة الإنسانية كأساس لكل سياسة وتشريع واستعراض إنجازات نواب الحزب السابقين في الأدوار الرقابية والتشريعية والخدمية وتوعية المواطنين بأهمية مجلس الشيوخ واختصاصاته، والفارق بينه وبين مجلس النواب، من أجل تعزيز الفهم السياسي والمشاركة الواعية في الانتخابات.

وأكدت أن الهدف من الحملة لا يقتصر فقط على المنافسة الانتخابية، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، ورفع وعي الناخبين بالدور الحقيقي للنائب في خدمة المواطن، مشددة على أن الحزب يسعى من خلال هذه الحملة إلى تقديم نموذج سياسي جاد ومسؤول يعكس تطلعات المجتمع المصري في هذه المرحلة المفصلية.