استبعاد مرشح فردي من انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية لعدم أداء الخدمة العسكرية

استبعدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية، مرشح مستقل علي المقعد الفردي هو رفعت عايش.

وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد رفعت عايش، من خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة عن محافظة الاسماعيلية بسبب موقفه من الخدمة العسكرية.

من جانبه أصدر المرشح بيانا تفصيليا، فور علمه بالقرار، جاء فيه : «كنت قد أعلنت ترشحي علي كرسي الإسماعيلية في مجلس الشيوخ، وقدمت أوراقي بالفعل وبدأنا في حملتنا الانتخابية، و لمست حب الناس ورأيت حصاد ما زرعه والدي القاضي العرفي الذي أفني عمره في خدمة الناس وإصلاح ذات البين في هذا الدعم والتأييد غير المحدود من شعب الاسماعيلية الكريم.

وتابع: «لكن يشاء الله ألا يكتمل الحلم الذي شاركنا فيه الكثير والكثير من شباب الإسماعيلية، لأن لجنة الانتخابات اشترطت أداء الخدمه العسكريه او اعفي منها قانوناً وحيث أني تصالحت وقمت بدفع الغرامه وقمت بتسوية موقفي التجنيدي إلا أنه اتضح أنه مخالف لشرط التقديم وقمنا بتقديم طعن بمحكمه مجلس الدوله وتم رفض الطعن اليوم.

وأضاف في البيان الذي تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي :« نحن نحترم قرار لجنة الانتخابات التابعة لمؤسسة القضاء المصري العظيمة، و نشكر جميع من ساندنا و اعلن تأييده لنا، و نؤكد ان ترشحنا للمنصب ما كان إلا وسيلة تدعم خدمتنا للناس و تعيننا علي ان نكون سببا في جلاء همهم و كربهم ولذا فإننا مستمرون في طريق خدمتنا لاهلنا بل وأكثر مما سبق حتي يعلم القاصي والداني اننا لم نكن نتقدم لاجل دنيا او منصب».