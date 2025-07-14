قيادي بمستقبل وطن: انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة

أكد محمد عبدالستار، عضو أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل محطة مهمة في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده الدولة المصرية، مشددًا على أهمية مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني الذي يُعد تجسيدًا حيًا لإرادتهم الحرة ووعيهم العميق بدورهم في بناء الوطن

وأشار عبدالستار، إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في الحياة التشريعية، من خلال تقديم الرأي والمشورة حول مشروعات القوانين والقضايا الوطنية، مما يساهم في إثراء العمل البرلماني ودعم استقرار التشريعات بما يخدم مصالح الدولة والمواطن.

وأضاف أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني يعكس إدراك المواطن المصري لأهمية المرحلة، وحرصه على أن يكون شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة داخليًا وخارجيًا.

وأوضح عبدالستار أن الدولة المصرية تُرسّخ دعائم "الجمهورية الجديدة" على أسس من العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن المناخ السياسي الذي تعيشه مصر اليوم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع مساحة المشاركة السياسية.

كما أشاد بالقائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، التي ضمّت نخبة من أصحاب الخبرات والكفاءات، إلى جانب وجوه شابة قادرة على تقديم رؤى جديدة ومواكبة طموحات الأجيال القادمة، ما يعزز من تمثيل كافة فئات المجتمع ويُثري الأداء البرلماني.

واختتم عضو أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بدعوة جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكّدًا أن صوت كل مصري هو مساهمة حقيقية في استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء.