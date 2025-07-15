القضاء الإداري يحسم الطعون على مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ غدًا

تنتهي محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الأربعاء 16 يوليو 2025، من الفصل من الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد تلقيها تلك الطعون على مدار 3 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام وهي : الاثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و15 و16 يوليو الجاري لفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة لها على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

جلسة مسائية

عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، أمس الاثنين جلسة مسائية عاجلة ، لنظر ٢٥ طعنا لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة ، من القاهرة والجيزة ، وأصدرت عدة أحكام فيما أرجأت الفصل في عدد من الطعون لجلسة الغد الثلاثاء .

أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ

وأصدرت المحكمة عدد من الأحكام تنوعت بين رفض بعض الطعون ، وقبول آخرين ، فيما قضت في ٣ طعون بعدم قبول لانتفاء القرار الإداري ، كما قضت في طعن واحد بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد مرشح مما يعني ذلك ادراجه في كشوف الانتخابات .

وقضت في طعن آخر بعدم قبوله ، ومن اللافت للانتباه أن هذا المرشح يطالب بإدراج إسمه بكشوف الانتخاب رغم عدم تقديم أوراقه للترشح نهائياً ، ولكنه أقام طعن أمام المحكمة ، فقضت المحكمة بعدم قبول طعنه . وقضت أيضا في طعن آخر بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشح يحق له الترشح ، ويعني ذلك أيضًا إدراجه بكشوف المرشحين .



وأرجأت ٦ طعون للنظر فيهم لجلسة الغد ،وبلغ اجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة ٢٥ ومن والمحافظات ٢٥ طعنًا .

وفي اللحظات الأخيرة لغلق باب التقدم برفع الطعون مساء أمس تلقت ٦ طعون آخري ليصل إجمالي الطعون في القاهرة والجيزة والمحافظات حوالي ٥٠ طعنا ..

ويستمر عمل المحكمة في جلسات عاجلة ومسائية ، من خلال فحص الأوراق ، والنظر في الطعون ، علي مدار يومين ، لتصدر حكمها الأول في الطعون ، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة ، وبعد صدور الأحكام من المنتظر أن يتم الطعن عليها في محكمة الدرجة الثانية الإدارية العليا ، وتكون الأحكام الصادرة منها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.