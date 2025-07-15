محمد همام: ندعو للمشاركة في الانتخابات ومجلس الشيوخ ركيزة أساسية لدعم المسار الديمقراطي

دعا محمد همام، أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكداً أن مجلس الشيوخ يعد ركيزة أساسية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، ودعم المسار الديمقراطي من خلال تقديم رؤى ومقترحات تعزز الوحدة الوطنية، وتدفع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال همام، في تصريحات صحفية اليوم، إن أهمية مجلس الشيوخ لا تقتصر فقط على الجانب التشريعي، بل تمتد إلى كونه منصة مشورة لطرح حلول مبتكرة لقضايا البطالة والفقر، والمساهمة في تطوير منظومتي التعليم والصحة، بما يحقق حياة كريمة للمواطن المصري، ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحزب يؤمن بدور مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الشيوخ، في دعم الاستقرار الوطني، والمضي قدماً في مسيرة التنمية، مؤكداً: "نقف يداً بيد مع الدولة ومؤسساتها السيادية لجعل مصرنا الحبيبة في مقدمة دول العالم إن شاء الله".

وأكد أمين مساعد الإسكان بحزب الجيل أن نزول المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع هو رسالة دعم للدولة، وخطوة مهمة في تعزيز التجربة الديمقراطية، داعياً الجميع إلى أداء واجبهم الوطني والمشاركة بفعالية في اختيار من يمثلهم.