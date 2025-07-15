تفاصيل تقرير خطير عن قلق إسرائيل من تحديث الجيش المصري.. أحمد موسى يكشف

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل مرعوبة من القوات المسلحة المصرية، موضحا أن القوات المسلحة مصدر فخر لكل شعبنا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل قلقة من التحديث والتطوير المستمر في الجيش المصري، موجها رسائل شديدة اللهجة لجيش إسرائيل قائلا فيها: أنت خايف ليه .. مش فيه اتفاقية سلام .. مالك إني أقوم بتطوير جيشي ويبقى عندي أحدث كل حاجة.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل تتسائل كيف حصل الجيش المصري على القاتلات والصواريخ والدفاع الجوي ذو الكفاءة العالية، معلقا: أنتي كإسرائيل مالك محدش يقدر يمنعني إني أطور، بأمن 100 مليون وبأمن حدودي من أي حد يفكر .. لدينا القوات والقدرات .. بعدما شوفنا الي بيحصل حولينا لازم ندعي لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ربنا يحفظه على اللي عمله، لأنه جعل للقوات المسلحة مصدر قلق لكل الإعداء وكل من يفكر في التعدي على مصر.

وأردف: التطوير اللي حصل في القوات المسلحة اتعمل في وقت كنا في أشد الحاجة ومش بسهولة، بفضل الله إسرائيل مرعوبة من قدراتنا .. وأحنا بنعلن وهنعلن على اللي عندنا من قوة وثقة وقدرة ورعب لمن يفكر.



