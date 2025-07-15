الصحة: زيادة في أسعار العلاج والأدوية.. و69 مليون مواطن مؤمن عليهم في التأمين الصحي القديم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك توجيه دائم من وزير الصحة لمتابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمستوى تقديم الخدمات الطبية .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" هناك زيادة في أسعار العلاج والأدوية في الفترة الماضية بسبب تغيرات سعر الصرف والتضخم العالمي والحروب المتواجدة في المنطقة ".



وتابع حسام عبد الغفار :" قمنا بزيادة عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمين الصحي القديم ووصلل العدد لـ ما يقرب من 69 مليون مواطن مؤمن عليهم وبالتوازي نعمل على التوسع في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" في العام المالي الماضي بلغ حجم الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لـ 21 مليار جنيه ".

ولفت حسام عبد الغفار :" الدولة تعمل على توفير الدواء باستمرار والدواء يتم تسعيره بشكل جبري في مصر ".

