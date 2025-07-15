أستاذ طب الأطفال : بكاء الطفل بعد الولادة دليل على تنفسه الجيد وصحته السليمة

أكدت الدكتورة سلمى الحوشي، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة القاهرة، أن بكاء الطفل فور ولادته يعد مؤشرًا صحيًا إيجابيًا، إذ يشير إلى بدء تنفسه الطبيعي عن طريق الرئتين بعد أن كان يعتمد على المشيمة أثناء الحمل.

وقالت الحوشي، خلال لقائها ببرنامج "ست ستات" الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين على قناة DMC، إن الأطباء يشعرون بالارتياح والسعادة عند بكاء الطفل فور الولادة، لأنه دليل واضح على أن الرئة بدأت تعمل بكفاءة.

أضافت أن البكاء هو أول وسيلة تواصل بين الطفل وأمه، مشيرة إلى أن بعض الأمهات يصبن بالتوتر عند بكاء أطفالهن، بينما الأصح أن يحتفظن بهدوئهن لأن ذلك يساعد الطفل على الاسترخاء والسكينة.

أوضحت أن تغير ملامح وجه الطفل أثناء البكاء قد يشير إلى أسباب بسيطة مثل المغص أو الحاجة إلى "التكريع"، ونصحت الأمهات برفع الطفل لتكريعه من الظهر بعد الرضاعة لتقليل الانزعاج.

وأشارت إلى أن بعض الأطفال يشعرون بالراحة عند النوم على البطن في حالات المغص، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة وجود شخص بالغ إلى جوارهم في تلك الأوقات، لأن عضلات الرقبة قد تكون غير مكتملة النمو بعد الولادة.