الصحة: ما تم في ملف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين إنجاز ضخم بشهادة المنظمات الصحية العالمية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرئيس السيسي يضع ملفي الصحة والتعليم على راس اهتمامات الدولة المصرية .

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" ما تم من تطوير في ملف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين هو إنجاز ضخم بشهادة المنظمات الصحية العالمية ".



وتابع حسام عبد الغفار :" في 2023 مصر أصبحت اول دولة على مستوى العالم تحصل على إشهاد بالقضاء على فيروس سي ومدير منظمة الصحة العالمية أتى إلى مصر آنذاك ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" منذ أشهر قليلة حصلت مصر على الإشهاد من الصحة العالمية كأول دولة على مستوى إقليم شرق المتوسط تحقق متطلبات الصحة العالمية في القضاء على الالتهاب الكبدي بي ".