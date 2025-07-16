بعد إصابة أمريكية بالمعدة.. الكركم ليس دواءً سحريًا دائمًا | تحذير من مكملات التوابل

سلّط تقرير لموقع NDTV الضوء على واقعة مثيرة للقلق، بطلتها سيدة أمريكية تبلغ من العمر 57 عامًا، أصيبت بمشكلات صحية حادة بعد تناولها مكملات الكركم يوميًا بناءً على نصيحة طبيب تابعته على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تسعى لتخفيف الالتهابات وآلام المفاصل، لكن النتيجة جاءت عكسية تمامًا.

الكركم ليس دواءً سحريًا دائمًا تحذير من مكملات التوابل

بدأت السيدة تعاني من آلام شديدة في المعدة، وغثيان دائم، وتعب مستمر، ولاحظت تغيرًا في لون البول رغم شربها كميات كبيرة من الماء. هذه الأعراض دفعتها إلى زيارة الطبيب، لتكتشف أن الإفراط في استهلاك الكركم كان السبب.

الكركم سلاح ذو حدين

.الكركم ليس دواءً سحريًا دائمًا تحذير من مكملات التوابل

يُعرف الكركم بأنه من التوابل المفيدة، بفضل مركب الكركمين الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة. ومع ذلك، فإن تناوله بكميات مفرطة، خاصة من خلال المكملات الغذائية ذات التركيز العالي قد يتحول إلى خطر صحي.

اضرار الإفراط فى تناول الكركم

هل تعلم أن بالرغم من فوائد الكركم ولكن هناك الكثير من الأضرار نتيجة الإفراط فى تناولة وخاصة عند أخذه خلال المكملات الغذائية.

أبرز الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول الكركم

.الكركم ليس دواءً سحريًا دائمًا تحذير من مكملات التوابل

1. اضطرابات المعدة:

الاستهلاك الزائد يمكن أن يسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الغثيان، الانتفاخ، الإسهال، أو عسر الهضم.

2. حصوات الكلى:

لأنه غني بالأوكسالات، قد يزيد الكركم من خطر تكوين الحصوات، خاصةً لدى من لديهم استعداد لذلك.

3. ضعف امتصاص الحديد:

تناوله بجرعات كبيرة قد يؤثر على امتصاص الحديد في الجسم، ما يؤدي إلى نقصه.

4. الصداع والدوار:

أفاد بعض المستخدمين بإصابتهم بالدوخة أو الصداع بعد الاستعمال الطويل لمكملات الكركم.

5. مشكلات الكبد:

رغم ندرتها، إلا أن الجرعات العالية قد تجهد الكبد وترفع إنزيماته، خاصة عند تزامنها مع أدوية يستقلبها الكبد.

.الكركم ليس دواءً سحريًا دائمًا تحذير من مكملات التوابل

6. الحساسية:

تناوله بتركيز عالٍ قد يسبب طفحًا جلديًا أو أعراضًا تحسسية لدى بعض الأشخاص.

5 نصائح لتفادي مخاطر الكركم:

استخدم الكركم كتوابل طبيعية في الطهي بكميات معتدلة ½ إلى 1 ملعقة صغيرة يوميًا.

استشر طبيبك قبل تناول مكملاته، خاصة إذا كنت تتناول أدوية مزمنة أو لديك مشاكل صحية بالكبد أو المرارة.