كلوب ساندوتش الدجاج.. إذا كنت تبحث عن وجبة سريعة مشبعة ومليئة بالنكهات، فإن كلوب ساندوتش الدجاج هو الخيار المثالي لك.

يجمع هذا الساندوتش بين شرائح الدجاج الطرية والجبن الذائب والخضراوات الطازجة في ثلاث طبقات من التوست المحمص ليمنحك مزيجًا رائعًا من القرمشة والطراوة.

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

يمكنك تحضير كلوب ساندوتش الدجاج بسهولة في المنزل وتقديمه كوجبة غداء مغذية أو عشاء خفيف مع البطاطس للشيف أسماء محمود.

المكونات لعمل كلوب ساندوتش الدجاج بثلاث طبقات غنية ونكهة لا تقاوم

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

ست شرائح توست أبيض أو أسمر

صدران من الدجاج المشوي أو المسلوق مقطع شرائح رفيعة

أربع شرائح جبنة شيدر أو موزاريلا

أربع شرائح طماطم

أربع أوراق خس

أربع شرائح بيكون أو تركي مدخن حسب الرغبة

بيضتان مسلوقتان أو مقليتان

مايونيز حسب الرغبة

ملعقتان صغيرتان من الزبدة لدهن التوست

رشة ملح ورشة فلفل أسود

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

حمصي شرائح التوست على النار أو في التوستر بعد دهنها بالقليل من الزبدة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ابدئي بطبقة من التوست وادهنها بالمايونيز ثم أضيفي شرائح الدجاج ورشة من الفلفل الأسود وشريحة جبن.

ضعي الشريحة الثانية من التوست وأضيفي عليها شرائح الطماطم والبيض وشريحة من البيكون أو التركي المدخن.

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

أغلقي الطبقات بشريحة توست ثالثة مدهونة بالمايونيز وضعي ورقة خس على الوجه.

باستخدام سكين حاد قسمي الساندوتش إلى مثلثات وثبتيه بأعواد خشبية ليحافظ على شكله.

يقدم مع البطاطس المقلية أو المخلل أو شرائح الخيار الطازج.

نصيحة سريعة:

يمكنك استبدال المايونيز بصلصة الزبادي بالثوم للحصول على ساندوتش صحي وخفيف.