سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

كشفت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت الشهيرة "أمينة شلباية" عن تفاصيل جديدة وصادمة حول علاقتها بالخادمة المتهمة بسرقة فيلتها بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أنها لم تكن مجرّد عاملة داخل المنزل، بل كانت تعاملها بإنسانية كاملة وكأنها واحدة من أهل البيت.

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

و أعربت شلباية عن شعورها العميق بالخذلان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قائلة: "الست دي كانت بتاكل من أكلنا، وكنت بعاملها كويس جدًا، حنيّة واحترام، مديتلها كل حاجة ممكن تحتاجها، لكن واضح إن الطيبة مش كفاية، ومفيش أمان مهما تقولي على حد دة كويس لازم أخذ الحذر.

وأضافت: كنت فاكرة إن عندها ضمير، وإن المعاملة الحلوة بتغير الناس.. لكن للأسف اتضح إنها داخلة عشان تسرق مش عشان تشتغل.

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

وتابعت الإعلامية أن الخادمة لم يمضِ على عملها معها سوى ثلاثة أشهر، ورغم ذلك تمكنت من كسب ثقتها سريعًا بسبب اجتهادها الظاهري في التنظيف والطبخ، قبل أن تُفاجأ أمينة شلباية باختفاء مبالغ مالية بالدولار والجنيه واليورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية من داخل الفيلا.

وقالت بحسرة: "كنت زمان بسامح وأقول مش مهم.. لكن المرة دي لا. لما تلاقي ظرف فيه مبلغ ضروري لازم يتسدد، ومفيش غيرك وغير الخادمة في البيت، حتي أولادك مش موجودين يبقى الموضوع واضح لا يمكن تجاهله.

وأكدت شلباية أنها حررت محضرًا رسميًا، وتم القبض على الخادمة بعد تحريات الأجهزة الأمنية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات حاليًا، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.