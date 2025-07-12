بسنت شوقي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بسنت شوقي

تألقت بسنت شوقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، واتسم التصميم باللون البينك.

تزينت بسنت شوقي بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بسنت شوقي بشعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.