غريبة و غير تقليدية.. طريقة عمل سلطة باذنجان بالفريك

سلطة باذنجان بالفريك من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج إتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة باذنجان بالفريك

مقادير سلطة باذنجان بالفريك



● باذنجان مكعبات مشوي

● جرجير

● نعناع طازج

● طماطم مكعبات

● فريك منقوع

● فلفل أخضر مكعبات

● بصل أخضر شرائح

للصوص:

● زيت زيتون

● ليمون

● مستردة

● خل بلسميك

● سماق

● زعتر

● ملح

● فلفل أسود





طريقة تحضير سلطة باذنجان بالفريك



يشوى الباذنجان في الاير فراير أو الفرن

ثم يضاف في طبق التقديم مع باقي المكونات

وتخلط مكونات الصوص ويضاف على الوجه

و يقدم