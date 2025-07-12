تقدم الشيف ميمي الحافظ طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات، والذي يُقدَّم غالبًا مع اللحوم أو في العزائم والمناسبات

مكونات رز بالخلطة

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

رشة جوزة الطيب اختياري

3 كوب مرقة دجاج أو لحم أو ماء مغلي مع مكعب مرقة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

للتزيين اختياري ولكن يُنصح به

أرز بالخلطة



2 ملعقة كبيرة زبيب

2 ملعقة كبيرة لوز محمص أو صنوبر أو فول سوداني

2 ملعقة كبيرة كبد وقوانص مسلوقة ومقطعة

طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات

في قدر على النار، أضف السكر وقلّبه حتى يذوب ويتحول لونه إلى بني ذهبي دون أن يحترق.

أضف السمن والزيت إلى السكر المكرمل، ثم أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يذبل ويتحول لونه إلى ذهبي داكن.

أضف الأرز المغسول والمصفى، ثم قلّبه جيدًا مع البصل والسمن لمدة 3 دقائق.

أضف القرفة والبهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل.

أضف القرفة والبهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل. صب المرقة الساخنة فوق الأرز، واتركه حتى يبدأ بالغليان.

خفف النار وغطِّ الوعاء، واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا.

خفف النار وغطِّ الوعاء، واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا. تحمير المكسرات والزبيب

في مقلاة صغيرة، حمّر الزبيب والمكسرات في قليل من السمن حتى يصبح لونها ذهبيًا.

التقديم

يُسكب الأرز في طبق التقديم، ويُزيّن بالمكسرات والزبيب، ويمكن إضافة الكبد والقوانص إن أحببتِ.

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