تقدم الشيف ميمي الحافظ طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات، والذي يُقدَّم غالبًا مع اللحوم أو في العزائم والمناسبات
مكونات رز بالخلطة
- 2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى
- 2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة
- 1 ملعقة كبيرة زيت
- 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- 1 ملعقة صغيرة قرفة
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- رشة جوزة الطيب اختياري
- 3 كوب مرقة دجاج أو لحم أو ماء مغلي مع مكعب مرقة
- ملح حسب الرغبة
- فلفل أسود
للتزيين اختياري ولكن يُنصح به
2 ملعقة كبيرة زبيب
- 2 ملعقة كبيرة لوز محمص أو صنوبر أو فول سوداني
- 2 ملعقة كبيرة كبد وقوانص مسلوقة ومقطعة
طريقة عمل رز بالخلطة المصري الغني بالنكهات
- في قدر على النار، أضف السكر وقلّبه حتى يذوب ويتحول لونه إلى بني ذهبي دون أن يحترق.
- أضف السمن والزيت إلى السكر المكرمل، ثم أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يذبل ويتحول لونه إلى ذهبي داكن.
- أضف الأرز المغسول والمصفى، ثم قلّبه جيدًا مع البصل والسمن لمدة 3 دقائق.
أضف القرفة والبهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل.
- صب المرقة الساخنة فوق الأرز، واتركه حتى يبدأ بالغليان.
خفف النار وغطِّ الوعاء، واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا.
- تحمير المكسرات والزبيب
- في مقلاة صغيرة، حمّر الزبيب والمكسرات في قليل من السمن حتى يصبح لونها ذهبيًا.
التقديم
يُسكب الأرز في طبق التقديم، ويُزيّن بالمكسرات والزبيب، ويمكن إضافة الكبد والقوانص إن أحببتِ.
نصائح
- للحصول على لون أغمق، اتركي السكر ليكرمل أكثر قليلاً قبل إضافة السمن.
- يمكن تقديمه مع حمام محشي أو لحمة ضاني مشوية أو فراخ مشوية.