هنفطر إية النهاردة.. أرز بالخلطة ودجاج مشوي

إذا كنت تحاولين تقديم اكلات جديدة وسهلة ومبتكرة نقدم لك اليوم طريقة عمل أرز بالخلطة وطريقة عمل الدجاج المشوي للشبف مني بهاء .



طريقة عمل أرز بالخلطة

المكونات لعمل أرز بالخلطة

2 كوب من الأرز البسمتي

4 أكواب من الماء

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من البهار المشكل (مثل بهار الكاري)

ملح حسب الذوق



طريقة عمل أرز بالخلطة

قم بشطف الأرز تحت الماء البارد لإزالة النشا واستمر في غسله حتى يصبح الماء شفافًا.

في وعاء كبير، ضع الأرز وأضف الماء وقلبه قليلاً.

قم بتغطية الوعاء واترك الأرز ينقع لمدة 15-20 دقيقة.

في قدر كبير، قم بذوبان الزبدة على نار متوسطة.

أضف الكركم والكمون والبهار المشكل وقلبها مع الزبدة لبضع ثوانٍ حتى تتناغم النكهات.

صفِّ الأرز جيدًا ثم ضعه في القدر مع التوابل والزبدة وقلبه لبضع ثوانٍ لتغطية الأرز بالتوابل.

قم بإضافة الملح حسب الذوق وقلبه مرة أخرى.

ارفع درجة الحرارة إلى متوسطة-عالية واترك الأرز يغلي.

بمجرد أن يبدأ الأرز في الغليان، قلِّل درجة الحرارة إلى أدنى مستوى وقم بتغطية القدر.

اترك الأرز يطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا وتتشرب الحبوب الماء.

بعد الانتهاء، اترك الأرز يرتاح لمدة 5-10 دقائق قبل تقديمه. قم بتجفيفه بشوكة قبل التقديم لفصل الحبوب.

طريقة عمل الدجاج المشوي



وها هي طريقة عمل الدجاج المشوي:

المكونات لعمل الدجاج المشوي

صدور الدجاج بدون جلد

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملح وفلفل حسب الذوق



طريقة عمل الدجاج المشوي

في وعاء، قم بخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المفروم، الكمون، البابريكا، الكزبرة المطحونة، الملح والفلفل.

قم بقطع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة.

ضع شرائح الدجاج في وعاء الخلطة وقلبها جيدًا لضمان تغطية الدجاج بالتوابل.

قم بتغطية الوعاء واترك الدجاج يتبخر في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل. يمكنك تركه في الثلاجة لفترة أطول للحصول على نكهة أفضل.

سخن الشواية أو المقلاة الشوي جيدًا على نار متوسطة عالية.

ضع شرائح الدجاج على الشواية أو في المقلاة الساخنة وقلبها بين الحين والآخر لضمان طهي متساوٍ.

قم بشوي الدجاج حتى ينضج تمامًا وتتشكل قشرة مقرمشة على السطح. قد يستغرق الأمر حوالي 6-8 دقائق لكل جانب، ويعتمد ذلك على سماكة شرائح الدجاج.

بعد الانتهاء من الشوي، قم بتغطية الدجاج بورق الألومنيوم واتركه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل تقديمه.

قدم الدجاج المشوي الساخن مع الأرز بالخلطة أو الأطباق الجانبية الأخرى التي تفضلها.

يمكنك تقديم الدجاج المشوي مع السلطة الخضراء، البطاطس المشوية أو الخضروات المشوية لإكمال وجبة شهية.