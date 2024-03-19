طريقة عمل شاورما مثل المحلات

تشعر ربة المنزل بالملل نتيجة كثرة التفكير وتسأل ماذا نفطر هذه الأيام خلال شهر رمضان الكريم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقديم الشاورما اليوم لأسرتك سهلة وسريعة فى إعدادها والجميع يفضل تناولها.

ويقدم الشيف مصطفي العمدة طريقة بسيطة لعمل شاورما اللحمة في المنزل:

المكونات لعمل شاورما

500 غرام من لحم الديك الرومي أو لحم العجل المقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

ملح وفلفل حسب الذوق

خبز الشاورما أو الخبز التورتيلا للتقديم

صلصة الثوم أو الطحينة للتقديم

خضروات مشكلة مقطعة رفيعة (طماطم، خس، بصل)



طريقة عمل شاورما

في وعاء كبير، قم بخلط اللحم المقطع مع زيت الزيتون والثوم المفروم والتوابل (الكمون، البابريكا، الكزبرة المطحونة، الكركم)، وملح وفلفل حسب الذوق. قم بتدليك المكونات جيدًا حتى تتداخل وتتجانس.

قم بتسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضع كمية صغيرة من الزيت. قم بتشكيل اللحم المفروم على شكل أسطوانة طويلة ورفيعة.

أضف اللحم المشكل إلى المقلاة وقلبه بانتظام حتى ينضج ويحترق من الجميع الجوانب. قد يستغرق الأمر حوالي 10-15 دقيقة.

قم بتسخين خبز الشاورما أو الخبز التورتيلا على النار أو في الفرن حتى يصبح دافئًا.

قم بتقطيع اللحم المشوي إلى شرائح رفيعة.

قم بوضع شريحة من اللحم المشوي على خبز الشاورما أو الخبز التورتيلا، ثم أضف الخضروات المقطعة المشكلة.

قم بتبليل الشاورما بصلصة الثوم أو الطحينة حسب الذوق.

لف الخبز حول الحشوة بإحكام وقطعها إلى قطع صغيرة إذا رغبت في ذلك.

قدم شاورما اللحمة اللذيذة والساخنة مع الخضروات المشكلة والصلصة المفضلة.

يمكنك تعديل المكونات والتوابل حسب ذوقك الشخصي. كما يمكنك إضافة توابل إضافية مثل الزعتر أو الكزبرة الخضراء المفرومة لإضفاء نكهة إضافية.