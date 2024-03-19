صحيفة فرنسية: الجيش الإسرائيلي مرتبك وسط مشاكل انضباط وانعدام للثقة

كشف تقرير نشرته صحيفة “"ليزإيكو" الفرنسية أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بعد أن باغتتها عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة، تواجه الآن مشاكل الانضباط وانعدام الثقة المتزايد في الجيش تجاه القادة السياسيين.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هناك ارتباكا كبيرا داخل الجيش الإسرائيلي لدرجة أن رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي اضطر إلى استدعاء قواته إلى النظام في إعلان رسمي مساء الأحد الماضي على شاشة التلفزيون، كما دافع عن صلاحياته بعد هجمات شخصية من بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.

ونوهت الصحيفة بأن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بعد أن فوجئت عند بداية الحرب في غزة، فإنها تواجه الآن مشاكل الانضباط وانعدام الثقة المتزايد في الجيش تجاه القادة السياسيين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه من المفترض أن يكون الجيش الإسرائيلي "الأخرس الكبير" بموجب أوامر الحكومة، وهو يظهر علامات خطيرة على عدم الانضباط على أعلى المستويات.