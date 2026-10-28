مدرب شباب الأهلي يشيد ببيزيرا بعد تألقه أمام استقلال طهران

أثنى البرتغالي أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي الإماراتي، على أداء لاعبه خوان بيزيرا، بعدما سجل هدفًا في انتصار فريقه على استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستضاف ملعب آل راشد مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية، حيث نجح شباب الأهلي في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني، محققًا فوزه الثالث تواليًا.

وافتتح ماثيوس ليما التسجيل للفريق الإماراتي في الدقيقة 69، قبل أن يعزز خوان بيزيرا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 84، بعدما شارك بديلًا، ليؤكد فاعلية تغييرات جاردين في توقيت حاسم من المباراة.

وأبدى المدرب البرتغالي رضاه عن أداء لاعبيه عقب اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق تعامل بنضج وهدوء مع مجريات المواجهة، رغم الصعوبات التي فرضها المنافس، الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي والتكتل أمام مرماه.

وقال جاردين إنه يهنئ استقلال طهران على المستوى الذي ظهر به، كما أشاد بلاعبيه على الأداء الواعي والناضج، موضحًا أن المباراة احتاجت إلى الصبر من أجل اختراق دفاع الفريق الإيراني والوصول إلى المرمى.

وسلط المدير الفني الضوء على دور اللاعبين البدلاء في حسم المواجهة، مؤكدًا أن التغييرات منحت الفريق الإضافة المطلوبة. وأشار إلى أن العناصر التي تشارك خلال المباريات، ومن بينها بيزيرا، باتت تقدم مساهمات مؤثرة، وهو ما يعكس جاهزية المجموعة وقدرتها على التعامل مع المواجهات الصعبة.

وجاء هدف بيزيرا ليترجم هذه الإضافة عمليًا، بعدما عزز تقدم شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة، وأسهم في تأمين النقاط الثلاث أمام الفريق الإيراني.

وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بالتساوي مع العين المتصدر.

وأكد جاردين في ختام تصريحاته أن الفوز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الفريق في البطولة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل والحفاظ على المستوى نفسه خلال المباريات المقبلة.