أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

كشفت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت الشهيرة أمينة شلباية حادث سرقة فيلتها بمدينة 6 أكتوبر علي يد خادمتها التي لم يمضِ على عملها معها سوى أسابيع قليلة وقالت أمينة شلباية أن المتهمة استولت على أموال ومجوهرات

القصة الكاملة لـ سرقة فيلا أمينة شلباية

قالت أمينة شلباية فى تصريحات لـ صدى البلد بعد تعرضها لحادث سرقة داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر حيث اكتشفت فقدان مبلغ مالي من داخل منزلي، متهمة الخادمة الجديدة التي لم يمضِ على عملها معها سوى 3 أشهر فقط.، مؤكدة أنها شعرت بصدمة وخذلان كبير من الخادمة التي كانت محل ثقة وتقدير داخل المنزل، حتى أنها وصفتها في البداية قائلة نصا: بأنها “شغالة هايلة في كل حاجة”.

أمينة شلباية: أول مرة أتحط في الموقف ده كنت زمان بسامح

وقالت أمينة شلباية: "دي أول مرة أتحط في الموقف ده.. كنت زمان بسامح وأقول مش مهم ومش فاضية ومش عايزة أظلم ممكن أكون نسيت.. لكن المرة دي مختلفة تمامًا".

وأضافت: "الخادمة كانت شغالة هايلة في كل حاجة.. طبيخ، غسيل، تنظيف.. أخدت علينا بسرعة، وكنت بقول: معقول في ناس كده؟ من كتر ما هي شاطرة صدقتها بسرعة.

وتابعت أمينة شلباية روايتها للواقعة قائلة: "الموضوع بدأ لما لاحظت نقص في ظرف فيه مبلغ مالي مهم، وكان خارج الدرج ومكتوب عليه المبلغ، المبلغ ده كان لازم يتسد، وفوجئت إنه ناقص، ومفيش غيري أنا وهي في الشقة، حتى ولادي مش موجودين".

وأكدت أمينة شلباية أنها كانت في البداية تتغاضى عن أشياء بسيطة وتتهم نفسها بالنسيان، لكن المرة الأخيرة كانت حاسمة بسبب أهمية المبلغ واختفائه بشكل مباشر.



أمينة شلباية

أمينة شلباية تكتشف سرقة مبالغ من فيلتها

وقالت أمنية شلباية أنها حررت محضر بقسم الشرطة حيث قالت فيه انها اكتشفت اختفاء مبالغ مالية من الفيلا الخاصة بها في أكتوبر، واتهمت فيه خادمتها بسرقة مبالغ مالية بالجنيه المصري والدولار واليورو بالإضافة لسرقة إنسيال ذهب.

وأن الخادمة بالفعل أعترفت على المسروقات وأحضرت بعضها لأنها من المؤكد أنها صرفت أجزاء كبيرة من المبالغ المالية هذه وأن الأعلامية شلباية فى إنتظار استدعاء النيابة لها لإجراء التحقيقات بأنها لا تعرف بالفعل مثل هذه الإجرائات فهي أول مرة توضع فى هذا الموقف.

أمينة شلباية

أمينة شلباية