كلمة السر خادمة.. القصة الكاملة لـ سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية

تطورات وكواليس شهدتها واقعة سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية في مدينة 6 أكتوبر، حيث ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على خادمة تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة وكشفت أجهزة أمن الجيزة عن تفاصيل الواقعة والمسروقات.

القصة الكاملة لـ سرقة الإعلامية أمينة شلباية في أكتوبر

واقعة سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل وذلك بعد تعرضها للسرقة واكتشافها اختفاء مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من الفيلا الخاصة بها بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة.

أمينة شلباية

وتباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية في أكتوبر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على آلات المراقبة بالفيلا وكذا حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

أمينة شلباية تكتشف سرقة مبالغ من فيلتها

وحررت الإعلامية أمينة شلباية محضر بقسم الشرطة قالت فيه انها اكتشفت اختفاء مبالغ مالية من الفيلا الخاصة بها في أكتوبر، واتهمت فيه خادمتها بسرقة مبالغ مالية بالجنيه المصري والدولار واليورو بالإضافة لسرقة إنسيال ذهب.

أمينة شلباية

فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية في مدينة 6 أكتوبر حيث تبين أن الخادمة هي كلمة السر في الجريمة وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من القاء القبض عليها.

القبض على خادمة أمينة شلباية

من جانبها حررت الإعلامية أمينة شلباية محضر رسمي، تضررت فيه من اختفاء مبالغ مالية وعملات من فيلتها في أكتوبر، ووجهت اتهام لخادمتها بسرقة المبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا معللة بأنها الوحيدة المتواجدة في الفيلا.

أمينة شلباية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بتعرض الإعلامية أمينة شلباية للسرقة في مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع البلاغ.

قائمة مسروقات أمينة شلباية

وشكلت أجهزة مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شلباية، اكتشفت سرقة ١٠٠٠ دولار و٢٤ الف جنيه و١٠٠ يورو وأنسيال ذهبي.

أمينة شلباية

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على الخادمة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.