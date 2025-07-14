تفاصيل إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في قتـ.ل جارتها

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية، بتهمة اقتحام شقة جارتها والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة بالسلام.

كان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام ربة منزل بالتعدي على جارتها باستخدام سلاح أبيض بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن خلافات مالية نشبت بين المتهمة (ربة منزل – في العقد الرابع من العمر) والمجني عليها، أسفر عن مشاجرات متكررة، قامت على إثرها المتهمة بكسر باب شقة جارتها واقتحامها عنوة، واعتدت عليها أمام أبنائها مستخدمة سلاح أبيض (مطواة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.