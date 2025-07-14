دولارات ويورو ومصري.. كواليس سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية حيث تبين أن الخادمة هي كلمة السر في الجريمة وتم القاء القبض عليها.

سرقة فيلا أمينة شلباية

واتهمت الإعلامية أمينة شلباية في محضر رسمي، خادمتها بسرقة مبالغ مالية وأجنبية ومشغولات ذهبية من فيلتها بمدينة ٦ أكتوبر.

شكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شلباية، اكتشفت سرقة ١٠٠٠ دولار و٢٤ الف جنيه و١٠٠ يورو وأنسيال ذهبي.

ألقي القبض على الخادمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق،