القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بائعى الفاكهة بإفتراش طريق (الإسماعيلية / القاهرة) الصحرواى لعرض منتجاتهم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر وإرتكاب أحدهم فعل خادش للحياء العام حال قيامه بتصويره.

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الاسماعيلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.