بسبب الإيجار.. الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تعدى شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.

الداخلية تضبط المتهمين بفيديو سيدات المنصورة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول إحدى السيدات ونجلتيها "مصابات بكدمات بالوجه"، وطرف ثان شقيقين "أحدهما مصاب بسحجات بالذراع" مقيمين بدائرة القسم.

حيث تبين لأجهزة وزارة الداخلية قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابتهن المشار إليها أثناء خروجهن من المنزل بسبب تأخر الطرف الثانى فى دفع القيمة الإيجارية لشقة محل سكنهما ملك الطرف الأول.

أمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.