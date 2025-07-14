لتقديم التهنئة.. وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٧ / ٢٠٢٥، المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابة والقانونية والتواصل السياسي؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئه على تولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء أعرب المستشار/ محمد الشناوي – رئيس الهيئة، عن ترحيبه وتقديره لتشريف المستشار/ وزير الشؤون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا على الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة تحت قيادji في دعم وتعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية؛ بما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتفاهم المشترك.

ومن جانبه أكد المستشار/ محمود فوزي - وزير الشؤون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد gلمستشار/ محمد الشناوي، لتستمر النيابة الإدارية تحت قيادji في أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ دعائم دولة القانون.