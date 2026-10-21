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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
رنا عصمت

لفتت الفنانة ناهد السباعي، الأنظار بإطلالة أنيقة خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت فستانًا كحلي طويلًا بتصميم مجسّم أبرز قوامها، وجاء بحمالات رفيعة مزينة بتفاصيل لامعة، مع صف من الأزرار الفضية الكبيرة التي امتدت من منطقة الصدر حتى أسفل الفستان، لتمنحه لمسة مميزة تجمع بين البساطة والجرأة.

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة..

 

واعتمدت ناهد تسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة، مع مكياج بألوان دافئة أبرز ملامحها، واختارت إكسسوارات رقيقة أضفت مزيدًا من الأناقة على إطلالتها.

وجاء اختيار اللون الكحلى ليمنح إطلالتها طابعًا كلاسيكيًا جذابًا، بينما أضافت التفاصيل الفضية لمسة من الفخامة والتألق، لتظهر بإطلالة متناسقة تجمع بين الأناقة والعصرية.

وتحرص ناهد السباعي على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها وظهورها في المناسبات المختلفة، وسط اهتمام متابعيها باختياراتها في عالم الموضة والأزياء.

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة ناهد السباعي صور ناهد السباعي إطلالة ناهد السباعى

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بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

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