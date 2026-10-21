ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

لفتت الفنانة ناهد السباعي، الأنظار بإطلالة أنيقة خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت فستانًا كحلي طويلًا بتصميم مجسّم أبرز قوامها، وجاء بحمالات رفيعة مزينة بتفاصيل لامعة، مع صف من الأزرار الفضية الكبيرة التي امتدت من منطقة الصدر حتى أسفل الفستان، لتمنحه لمسة مميزة تجمع بين البساطة والجرأة.

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة..

واعتمدت ناهد تسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة، مع مكياج بألوان دافئة أبرز ملامحها، واختارت إكسسوارات رقيقة أضفت مزيدًا من الأناقة على إطلالتها.

وجاء اختيار اللون الكحلى ليمنح إطلالتها طابعًا كلاسيكيًا جذابًا، بينما أضافت التفاصيل الفضية لمسة من الفخامة والتألق، لتظهر بإطلالة متناسقة تجمع بين الأناقة والعصرية.

وتحرص ناهد السباعي على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها وظهورها في المناسبات المختلفة، وسط اهتمام متابعيها باختياراتها في عالم الموضة والأزياء.