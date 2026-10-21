رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكازاخستان في المحافل الدولية والإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكازاخستان في المحافل الدولية والإقليمية، ولاسيما في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، بما يعكس تقارب رؤى البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مختار تليوبيردي، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، بحضور السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية، والسفيرة داليا طنطاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط اسيا، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر؛ لبحث تعزيز وتوسيع أطر التعاون بين مصر وكازاخستان.

ورحب مدبولي، بوزير الخارجية الكازاخي، وزيارته لمصر، والتي وصفها بأنها زيارة مهمة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير خارجية كازاخي للقاهرة منذ عام 1998، لما تمثله من فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية واستعادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لافتا في هذا السياق إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية كازاخستان.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في القاهرة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية كازاخستان، خلال عام 2016، لافتا إلى ما توليه مصر لتطوير هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، وتطلعها لاتخاذ خطوات عملية لتفعيل تلك الأطر والآليات، والتي يأتي في مقدمتها عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة في آستانا خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث يعقد على هامشها اجتماع لمجلس رجال الأعمال، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بارتفاع معدلات التجارة البينية بين مصر وكازاخستان، والتي شهدت نمواً مؤخراً ووصلت إلى 300 مليون دولار بنهاية عام 2025، مؤكداً مواصلة التشاور لتعزيز أوجه التبادل التجاري بين البلدين، كما رحب بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الكازاخي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري ليتماشى مع الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مؤكدا استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الكازاخية من السلع المختلفة التي تتمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية فيها، وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة، والملابس الجاهزة، وغيرها.

كما عبر مدبولي - خلال اللقاء - عن ترحيبه بالشركات الكازاخية العاملة حاليًا في مصر، لافتا إلى أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الزراعة وإنتاج وتجارة الحبوب، والتعدين والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والتشييد والبناء، والأثاث، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وغيرها، بالإضافة إلى أهمية بحث إمكانية إقامة مركز كازاخي لوجستي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية، معربا عن ترحيبه بمساهمة الجانب الكازاخي في مشروع ترميم مسجد السلطان الظاهر بيبرس بالقاهرة، والذي يُعد أحد أبرز رموز التراث التاريخي المشترك بين البلدين، ومشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تضطلع به الجامعة المصرية الكازاخية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بـ "آلماتي" في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أهمية استفادة الطلاب من جمهورية كازاخستان من المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز التبادل العلمي والثقافي وبناء جسور التواصل بين الشعبين. كما رحب باستمرار إقبال الطلاب الكازاخ على الدراسة بالمؤسسات التعليمية المصرية.

وفي مجال السياحة، أشاد رئيس الوزراء بالزيادة الملحوظة في أعداد السياح من جمهورية كازاخستان الوافدين إلى مصر، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون السياحي والربط الجوي بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية تسيير رحلات طيران منتظمة ومباشرة بين القاهرة وآستانا.

من جانبه، قدم مختار تليوبيردي، الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، لافتا إلى أن زيارته هي الزيارة الرسمية الأولى لمصر، دعماً وتعزيزا لأوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات والمجالات.

وتطرق مختار تليوبيردي، خلال اللقاء، إلى ما شهدته مصر من تقدم كبير في عدد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال العمران، مشيدا في هذا الإطار بإقامة وتنفيذ العاصمة الجديدة، ومنوهاً إلى تجربة انتقال عاصمة بلاده من "ألماتا" إلى "آستانا".

وأشاد مختار تليوبيردي، بما تشهده العلاقات المصرية الكازاخية، حالياً من تطور، متطلعاً لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين ما يلبي تطلعات ومصالح شعبي البلدين الصديقين، منوها إلى التطلع لاستقبال العاصمة الكازاخية لأعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة قريباً، لبحث تحقيق مزيد من فرص التعاون في العديد من القطاعات والمجالات، وخاصة ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودفع معدلات التبادل التجاري .

وتطلع وزير خارجية جمهورية كازاخستان، إلى العمل لتحقيق مزيد من التعاون في مجالات الطاقة، ودفع مختلف أوجه التعاون إلى افاق أرحب خلال الفترة المقبلة