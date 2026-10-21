قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم.. والجنيه يقترب من مستوى الـ 51 ألفا
توجيه رئاسي للمحافظين والعُمد والمواطنين بإحلال السلالات لتعظيم الإنتاج الحيواني
وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له
وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة
خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو تفتيته.. وتدفق السلاح للميليشيات يعرقل الحل السياسي
وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث
عبدالعاطي: مصر انتقلت تدريجيا من الأزمة إلى دور صانع السلام
وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام
وزير الخارجية: لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية في قضية الأمن المائي
رئيس هيئة إدارة الأزمات: حصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع لتعزيز التكامل الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«إعلامي الوزراء»: مؤسسات دولية تشيد بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي

"إعلامي الوزراء
"إعلامي الوزراء
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الانفوجراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها إشادات مؤسسات دولية بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي، في ضوء قوة القاعدة الإنتاجية المحلية، وتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار المركز إلى أن هذه الإشادات تأتي في ظل التحديات التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية والدولية على أسواق الغذاء، بما يبرز أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

واستعرضت الإنفوجرافات ما أشار إليه تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن تحقيق مصر مستوى جيدًا من المرونة الغذائية والقدرة على الصمود، بفضل اعتمادها على قاعدة إنتاجية قوية ومخزونات من السلع، كما أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أنه من المتوقع تراجع واردات مصر من القمح إلى نحو 12 مليون طن خلال موسم 2026/2027، بانخفاض يقارب 23% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي وتوافر كميات مُرحلة من المخزون.

وفي السياق، أشارت الإنفوجرافات إلى ما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إسهام الاستثمار في تحديث قدرات التخزين في الحد من فاقد القمح، الذي قدر بنحو 10%، فضلًا عن رفع القدرة التخزينية بما يكفي لتغطية أكثر من 6 أشهر من الاستهلاك المحلي من القمح.

ومن جانبها أكدت وكالة "موديز" أن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين استهداف الدعم أسهما جزئيًا في الحد من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكدت الإنفوجرافات أن جهود الحكومة دفعت نحو زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية خلال عام 2026 مقارنة بعام 2014، حيث ارتفع إنتاج القمح إلى ما يقارب 11 مليون طن عام 2026، مقارنة بـ 7.8 مليون طن عام 2014، مع تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 52%، كما زاد إنتاج الذرة إلى 7 ملايين طن عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مليون طن عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 55%.

وفي قطاع الدواجن، ارتفع الإنتاج إلى 2.3 مليون طن سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 1.3 مليون طن سنويًا عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98%، كما زاد إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 9 مليارات بيضة سنويًا عام 2014، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%.

وشهد إنتاج اللحوم ارتفاعًا وصل إلى 600 ألف طن سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 440 ألف طن سنويًا عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%، فيما ارتفع إنتاج الألبان إلى 7 ملايين طن سنويًا عام 2026، مقارنة بـ 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بالإنتاج السمكي، ارتفع حجم الإنتاج إلى 2.1 مليون طن عام 2026، مقارنة بـ 1.5 مليون طن عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 93.5%.

المركز الإعلامي مجلس الوزراء التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

منتدى مصر

الفريق محمد عبد الرحمن ربيع: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات مميكنة ومتكاملة للإمكانات والموارد على مستوى الجمهورية

وزير الداخلية

وزير الداخلية: التطور التكنولوجي كان له تأثير على أساليب ارتكاب الجرائم

وزير الداخلية

وزير الداخلية: انخفاض سرقة السيارات 94% مقارنة بعام 2013

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد