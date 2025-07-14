إصابة شخصين في انهيار بلكون بعقار سكني بطنطا.. شاهد

سادت حالة من الصدمة والفزع بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ واقعة إنهيار بلكونة منزل مكون من 3 طوابق على صاحب محل خضار أسفل المنزل مما أسفر عن إصابة شخص آخر برفقته بجروح متفاوتة في أنحاء الجسم وجرى نقله إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

حالة الصدمة والوجيعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا يفيد انهيار بلكونة منزل مكون من 3 طوابق وإصابة شخصين .

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا ورئيس الحي والحماية المدنية لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

وكشفت التحريات الأمنية عن إصابة صاحب محل خضراوات أسفل المنزل محل البلاغ وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الطبية

تفاصيل الواقعة



في المقابل وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بانتقال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل معاينة للمنزل ، ومعرفة حالة المنزل والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.