مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز

نقلت وسائل ‌إعلام إيرانية عن ​بحرية ​الحرس الثوري اليوم ⁠الثلاثاء ​أن ​ناقلة نفط عملاقة اشتعلت ​فيها ​النيران بعد اصطدامها ‌بلغم ⁠بحري جنوبي مضيق هرمز ​في ​أثناء "مخالفة" ⁠اللوائح الإيرانية.

أزمة مضيق هرمز

وفي سياق متصل، قالت هيئة ​عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ​تلقت ​بلاغا عن واقعة تتعلق ⁠بناقلة نفط ​وقوات عسكرية ​على بعد حوالي 121 ميلا بحريا ​إلى الشرق ​من الدقم في سلطنة ‌عمان.

وأضافت ⁠الهيئة أن البلاغ أشار إلى أن ​الناقلة ​تعرضت "لتفاعل" ⁠في إطار النشاط ​العسكري الجاري ​بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.