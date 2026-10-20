مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز في أثناء "مخالفة" اللوائح الإيرانية.
أزمة مضيق هرمز
وفي سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية على بعد حوالي 121 ميلا بحريا إلى الشرق من الدقم في سلطنة عمان.
وأضافت الهيئة أن البلاغ أشار إلى أن الناقلة تعرضت "لتفاعل" في إطار النشاط العسكري الجاري بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.