جنرال موتورز توقف إنتاج السيارات في أكبر مصانع كاديلاك لمدة 18 شهرًا

يواجه مصنع «لانسينج جراند ريفير» التابع لشركة «جنرال موتورز» في ولاية ميشيجان الأمريكية فترة انتقالية بالغة التعقيد؛ فبعد خطط سابقة رصدت مبالغ ضخمة لتحويل المنشأة إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، أدى تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية إلى إعادة حسابات الشركة والتراجع عن استراتيجية التحول الجذري.

وأكدت الشركة لاحقًا أن الجيل القادم من سيارة السيدان الفاخرة «كاديلاك CT5» سيستمر بالاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

شبح التوقف المؤقت والجدول الزمني لخطوط الإنتاج

مع اقتراب موعد انتهاء إنتاج الجيل الحالي من «كاديلاك CT5» في شهر ديسمبر من عام 2026، واعتبارها الطراز الوحيد المتبقي على خطوط التجميع بعد وقف إنتاج طرازات «CT4» وشيفروليه كامارو، يلوح في الأفق فراغ إنتاجي قد يستمر لمدة تصل إلى نحو 18 شهرًا.

ومن المخطط أن تبدأ عملية إعادة تجهيز المصنع، مما ستترتب عليه توقفات مؤقتة وعمليات تسريح مؤقتة لنحو 350 موظفًا بدءًا من منتصف يناير 2027، على أن تظل خطوط الإنتاج متوقفة حتى النصف الثاني من عام 2028 موعد عودة طراز «CT5» الجديد إلى خطوط التجميع.

تداعيات التحول الاستراتيجي وضمانات العمالة

رغم الضبابية التي تحيط بالاستخدامات المباشرة للمصنع خلال فترة التوقف الطويلة، تحاول إدارة الشركة امتصاص الصدمات الاقتصادية بدعم من الاتفاقيات النقابية؛ حيث يتلقى العمال المتأثرون جزءًا كبيرًا من أجورهم خلال فترة التوقف المؤقت لحين إعادة استدعائهم فور انتهاء أعمال التحديث والتطوير.

تعكس هذه التطورات مدى مرونة صانعي السيارات في التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة، وتفضيل المحافظة على منصات الاحتراق الداخلي والجيل القادم من السيدان ريثما تستقر مؤشرات الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.