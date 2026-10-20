كيا سورينتو الـ SUV تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سورينتو موديل 2026

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا سورينتو موديل 2026، وتنتمي سورينتو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا سورينتو موديل 2026

كيا سورينتو موديل 2026

زودت سيارة كيا سورينتو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا سورينتو موديل 2026

كيا سورينتو موديل 2026

تستمد سيارة كيا سورينتو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 230 حصان، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا سورينتو موديل 2026

كيا سورينتو موديل 2026

تمتلك سيارة كيا سورينتو موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها Front Speakers، و Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما .

كيا سورينتو موديل 2026

بالاضافة إلي ان كيا سورينتو موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب .

سعر كيا سورينتو موديل 2026

كيا سورينتو موديل 2026

تباع سيارة كيا سورينتو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 549 ألف جنيه .