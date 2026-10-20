بث مباشر| أحمد موسى: مصر شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وآخر تطورات انطلاق منتدى مصر 2026.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن :"مصر شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان.. عام 2014 كان عدد سكان مصر 88 مليون وفي 2026 وصل عدد الى 110 مليون نسمة".