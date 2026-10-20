وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان المستجدات الإقليمية واستعدادات القمة الثلاثية مع قبرص

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء مع جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وجاء الاتصال الهاتفي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ثمن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، منوها لخصوصية العلاقات وطابعها الاستراتيجي، والروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.

ونوه إلى النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات، لا سيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط، حيث استعرض الوزيران التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة بين مصر واليونان وقبرص.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الملف الليبي في ضوء المستجدات الأخيرة.