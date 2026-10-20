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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. إحالة أوراق شخص أنهى حياة شقيقه بسوهاج إلى المفتي

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، أوراق شخص لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات على لهو الأطفال بقرية الصلعا بمركز سوهاج. وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الأمير أبو كريشه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد نبيل طلبة، الرئيس بالمحكمة، و أحمد مصطفى أبوسحلي، نائب رئيس المحكمة، وحضور عبد المنعم أحمد عبد المنعم، وكيل النائب العام، و أمانة سر محمد العربي و علي حسين.

تعود وقائع القضية رقم 6672 لسنة 2026 جنايات مركز سوهاج،إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بقيام المتهم " عبدالرؤف  . ج . ع " 39 عاما، بقتل شقيقه " حسن . ج . ع " بقرية الصلعا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات النقيب صابر عبد الله معاون وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم وشقيقه المجني عليه بسبب لهو الأطفال على إثرها قام المتهم بالتربص لشقيقه أثناء عودته إلى منزله وكال له طعنات من سلاح أبيض كان بحوزته " سكين " مما أسفر عن إصابته والتي أودت بحياته.

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