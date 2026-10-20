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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السياحة في الجمهورية الجديدة.. مؤتمر دولي بجامعة قناة السويس لتعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي

مؤتمر دولي بجامعة قناة السويس
مؤتمر دولي بجامعة قناة السويس
أ ش أ

 انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الـ16 لجمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية للسياحة والفنادق، اليوم /الثلاثاء/، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس تحت عنوان "السياحة في الجمهورية الجديدة: ريادة الأعمال في السياحة والضيافة وإدارة التراث نحو مستقبل ذكي ومستدام".

وذكرت الجامعة - في بيان اليوم - أن جلسات المؤتمر تناولت مستقبل صناعة السياحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، وسبل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات السياحية والفندقية، بما يدعم تنافسية المقصد المصري ويحقق الاستدامة.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق أهمية توظيف التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الابتكار وريادة الأعمال السياحية، وتحويل نمو أعداد الزائرين إلى فرص عمل مستدامة مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع السياحي لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس أن السياحة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحركًا مهمًا للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية توظيف ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية والفندقية، وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميًا، مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتحقيق الاستدامة

وأوضح أن الجامعات شريك رئيسي في صناعة التنمية من خلال البحث العلمي وإعداد الكفاءات المؤهلة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، لافتا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحويل نتائج البحوث والأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق، ودعم الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات السياحية.

وبدوره، أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الجامعة تضع تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب في صميم رسالتها من خلال دور نادي ريادة الأعمال في الربط بين البحث العلمي والصناعة، وتنظيم برامج ما قبل الاحتضان وورش العمل والمسابقات المحلية والدولية، إلى جانب الدورات التدريبية المتخصصة التي تعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل وتشجعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ونوه بفوز الجامعة بمشروع دولي لإنشاء مركز (EUSEED) لتنمية المهارات المستقبلية وريادة الأعمال داخل مركز تنمية القدرات بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن تحالف يضم 24 جامعة من مصر والأردن ولبنان وفلسطين وقبرص، وبشراكة مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وجامعة مرسيليا الفرنسية وشركاء آخرين، مبينا أن المشروع يستمر من سبتمبر 2025 حتى أغسطس 2028، مستهدفًا تنمية مهارات الطلاب والخريجين في التوظيف المتقدم والتحول الرقمي وريادة الأعمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع المحيط.

ومن جهته، أكد الدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات أهمية ربط التعليم السياحي والفندقي بمتطلبات سوق العمل، وتحديث المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطورات الحديثة، وتطوير مهارات الابتكار والعمل الجماعي لدى الطلاب، مستعرضًا جهود لجنة القطاع وتوصياتها بشأن تطوير التعليم السياحي ورفع كفاءة الموارد والخدمات، بما يسهم في تحويل نمو أعداد الزائرين إلى فرص عمل مستدامة.

وأكدت الدكتورة فاتن حمدي العليمي عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر وأمين جمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل السياحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية المتسارعة، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي وإدارة التراث تمثل ركائز أساسية لبناء صناعة سياحية ذكية ومستدامة وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية العربية.

وقالت "إن الجامعات تؤدي دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي التطبيقي وإعداد الكفاءات المؤهلة وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل"، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم أبحاث المؤتمر ومناقشاته في صياغة توصيات عملية وإقامة شراكات مثمرة بين الجامعات والقطاع السياحي، بما يدعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب وريادة الأعمال.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة بوسي محمد زيدان وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر "إن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور التي تستهدف تطوير صناعة السياحة، تشمل السياحة في الجمهورية الجديدة وريادة الأعمال والابتكار في السياحة والضيافة، والسياحة الذكية والتحول الرقمي والاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة التراث الثقافي والطبيعي وتطوير جودة الخدمات الفندقية والتعليم والتدريب وبناء القدرات إلى جانب استشراف مستقبل السياحة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات".

واستعرضت أبرز الإنجازات البحثية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشيرة إلى حصول 13 عضو هيئة تدريس على جوائز النشر الدولي للعام 2024 - 2025 وإدراج الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاعر أستاذ إدارة الفنادق بالكلية والمعار حاليًا إلى جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا واستشهادا بأبحاثهم لعام 2026.

ونوهت بفوز الدكتور أحمد مجدي سالم مدرس الإرشاد السياحي بجائزة مؤلفي الكتب المنشورة في دور نشر عالمية بقطاع العلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس لعام 2026، وفوز الدكتورة مريم سامي ذكري والدكتورة مريل إبراهيم موريس، والدكتور كريم محمد إبراهيم خليل بجائزة التميز في قطاع العلوم الإنسانية عن البحوث المنشورة بلغات أجنبية في مجلات ذات معامل تأثير لعام 2025، معربة عن تمنياتها لهم بمزيد من التقدم والتميز.

ويهدف المؤتمر إلى بحث دور السياحة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتسويق الرقمي في تحسين تجربة السائح ورفع كفاءة الإدارة السياحية، إلى جانب دعم السياحة الخضراء وصون الموارد الطبيعية والتراثية وتطوير جودة الخدمات الفندقية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستشراف الاتجاهات المستقبلية وتعزيز مرونة القطاع السياحي في مواجهة الأزمات

ومن المنتظر أن تسهم جلسات المؤتمر وأبحاثه في بلورة توصيات علمية قابلة للتطبيق تدعم متخذي القرار، وتعزز التعاون العربي والشراكة بين الجامعات ومؤسسات السياحة والضيافة وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

المؤتمر الدولي الـ16 أقسام السياحة والفنادق التعاون

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