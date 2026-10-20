منتدى مصر 2026.. تنفيذ 610 مشروعات طرق بالمحافظات بتكلفة 94.8 مليار جنيه

تضمنت جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في «منتدى مصر 2026»، تسليط الضوء حول جهود الدولة المصرية في تنفيذ الطرق خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

تنفيذ 610 مشروعات

أشارت المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى تنفيذ 610 مشروعات بإجمالي أطوال نحو 6500 كيلومتر، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، شملت الطرق القومية والرئيسية والداخلية بالمحافظات، ومن بينها محور الفريق كمال عامر بطول 15 كيلومترًا بمحافظة الجيزة، ومحور ربط مطار برج العرب الجديدة بالطريق الصحراوي الإسكندرية/القاهرة بطول 20 كيلومترًا، ومحور عمرو بن العاص بطول 4.5 كيلومتر.

التحديات العمرانية والسكانية

وأضاف الوزيرة: لم يعد من الممكن مواجهة التحديات العمرانية والسكانية من خلال تطوير المدن القائمة وحدها، أو ترك هذه التحديات تتفاقم دون التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص جديدة للاستثمار والإنتاج والخدمات، حيث وجاء إنشاء مدن الجيل الرابع تجسيدًا لهذه الرؤية، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق العاصمة، والسويس الجديدة، وناصر الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن الحديثة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية، وخلق مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، موضحة أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، مع التوسع في إنشاء مجتمعات متكاملة تعتمد على بنية أساسية حديثة وشبكات اتصالات متطورة وتخطيط أكثر كفاءة للمرافق والخدمات.

وأضافت أن عدد سكان المدن الجديدة ارتفع من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة، فيما زادت أطوال الطرق بهذه المدن من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى نحو 18 ألف كيلومتر عام 2026 بتلك المدن.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه لزيادة عوامل الجذب للمدن الجديدة بما يعزز التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل، فقد دعمنا المدن الجديدة والمخططات الاستراتيجية لها بتخصيص مناطق صناعية ضمن مخططات عدد من المدن بواقع 31 مدينة جديدة تضم نحو 36 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 96 ألف فدان، وتضم 20,041 مصنعًا.

ولفتت إلى أن تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا بلغت 357.7 مليار جنيه، كما يتم توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم توفير الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.