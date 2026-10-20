متحدث الصحة: الدولة تواصل جهودها للوصول إلى الحياة الصحية الكاملة للمواطن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال لقائه على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، إن الدولة تواصل جهودها للوصول إلى الحياة الصحية الكاملة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلسة "صحة المواطن" من أهم الجلسات التي تتضمنها المناقشات تحت عنوان "منتدى مصر.. نظرة اليوم ورؤية للغد"، موضحًا أن تطوير المنظومة الصحية في مصر والمصريين كان هدفًا أساسيًا لتحسين جودة صحة المواطن المصري وبناء الإنسان المصري بشكل كبير.

وأضاف خلال لقاء عبر القناة الأولى أن اليوم الثاني من جلسات حوار منتدى مصر يتناول ضمن محور بناء الإنسان، صحة المصريين، لأن صحتهم تمس كل بيت وكل أسرة وكل فرد في المجتمع، والدولة توضح ما كانت عليه المنظومة الصحية، وما تم إنجازه، وما ستعمل على تحقيقه في المستقبل، إلى جانب التحديات التي واجهتها والنجاحات التي حققتها والإخفاقات التي تعرضت لها.

وأوضح أن الفائدة من الإخفاقات تتمثل في التعلم منها، فالدولة تمتلك بيانات وقواعد ورؤية واستراتيجية واضحة، وتسير منذ عام 2014 في مسار محدد، مؤكدًا أن ما تحقق لا يمثل الكمال الذي تستهدفه الدولة، وأن الطريق لا يزال طويلًا، لكن الرحلة واضحة المعالم والأسس، مع معرفة الأهداف وكيفية تطوير المنظومة الصحية، التي شهدت بالفعل تطورًا، مع استمرار العمل للوصول إلى الحياة الصحية الكريمة التي تمثل حلم الرئيس للمواطن المصري.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار كانا من أهم أولويات وزارة الصحة والسكان على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن جزءًا من مسار التغطية الصحية الشاملة يتمثل في التأمين الصحي الشامل، الذي يعني أن يجد المواطن العلاج في الوقت المناسب والمكان المناسب وبجودة عالية، دون أن يتحمل تكلفة مالية تثقل كاهله.

وأضاف أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدأ في 6 محافظات، وبدأ التشغيل التجريبي في محافظة سابعة هي المنيا، مع العمل على 5 محافظات أخرى، موضحًا أن عدد سكان محافظة المنيا وحدها يساوي عدد سكان المحافظات الست التي بدأ تطبيق المنظومة فيها.

وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على رفع كفاءة المنظومة الصحية في جميع المحافظات الأخرى، حتى يشعر المواطنون بأن الدولة تهتم بهم جميعًا، مشيرًا إلى استمرار العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تغطي 27 محافظة، بهدف ألا تكون هناك قوائم انتظار، وألا يجد أي مريض نفسه غير قادر على الحصول على العلاج، أو يتحمل معاناته المرضية وأعباءها المالية.