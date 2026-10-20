وزير الصحة: تحركنا لتطوير المنظومة الطبية رغم تحديات الزيادة السكانية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية ومواجهة الأمراض، مشيرًا إلى أن ما تحقق قد يبدو قليلًا في نظر البعض، لكنه يعكس مجهودًا مستمرًا تبذله الدولة بالتعاون مع مختلف الجهات.

خالد عبد الغفار: القضاء على الأمراض وتوفير العلاج تحدٍ كبير

وأوضح وزير الصحة، خلال منتدى مصر 2026، أن الدولة تسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية للقضاء على الأمراض، والتغلب على تحديات عدم توافر العلاجات، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها مصر.

وزير الصحة: لا تزال هناك مشكلات لكننا غيّرنا الواقع

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المنظومة الصحية لا تزال تواجه عددًا من المشكلات والتحديات، إلا أن الدولة استطاعت إحداث تغيير في الوضع القائم، حتى لو بلغت نسبة التغيير نحو 50%، مؤكدًا أن الأهم هو اتخاذ خطوات فعلية والتحرك نحو تحسين الأوضاع.

وشدد وزير الصحة ، على أهمية استمرار الجهود والتعاون بين مختلف الجهات، من أجل مواجهة التحديات الصحية والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.