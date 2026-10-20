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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
آية التيجي

يُعد طاجن السمك بالبصل المكرمل من الوصفات الشهية التي تجمع بين القيمة الغذائية للسمك ومذاق البصل الغني بعد تشويحه حتى يتكرمل، مع نكهة الثوم والليمون والكمون التي تمنح السمك طعمًا مميزًا. ويمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، كما يمكن إضافة نكهة الشواء للحصول على مذاق مختلف.

ونستعرض طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل، نقلًا عن وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، بخطوات واضحة تساعدك على تحضيره وتقديمه على مائدة الغداء.

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

مقادير طاجن السمك بالبصل المكرمل:

سمك فيليه حسب الكمية المطلوبة.

بصل.

ثوم مفروم.

فلفل حار مفروم حسب الرغبة.

كمون ناعم.

عصير ليمون.

زيت.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

ـ تتبيل السمك: تُتبل قطع السمك الفيليه بالملح والكمون والثوم المفروم وعصير الليمون، وتُترك قليلًا حتى تتشرب نكهات التتبيلة.

ـ تشويح البصل: يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يُضاف البصل ويُقلب جيدًا حتى يبدأ في اكتساب اللون الذهبي ويتكرمل، مع مراعاة التقليب حتى لا يحترق.

ـ إضافة الفلفل: يُضاف الفلفل الرومي إلى البصل، مع الفلفل الحار حسب الرغبة، ثم يُقلب الخليط حتى تتجانس المكونات ويصل البصل إلى درجة التكرمل المطلوبة.

ـ تجهيز الطاجن: يوضع خليط البصل في طاجن مناسب، ثم تُضاف قطع السمك المتبلة وتُوزع المكونات جيدًا داخل الطاجن.

ـ تسوية السمك في الفرن: يدخل الطاجن إلى الفرن حتى ينضج السمك تمامًا، مع متابعة التسوية لتجنب جفافه والحفاظ على قوامه الطري.

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

سر نكهة الشواء في طاجن السمك

للحصول على نكهة قريبة من الشواء، يمكن استخدام فحمة متوهجة داخل إناء معدني صغير مخصص لذلك، يوضع بحذر داخل طاجن السمك بعد تسويته، ثم تُضاف إليها كمية صغيرة من الزيت وتُغطى الأكلة لفترة قصيرة حتى تكتسب نكهة الشواء.

ويجب التعامل مع الفحم الساخن والزيت بحذر شديد، واستخدام وعاء مناسب للحرارة، مع تجنب ملامسة الزيت للفحم بطريقة قد تسبب تطايرًا أو اشتعالًا خطيرًا.

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

نصائح لنجاح طاجن السمك بالبصل المكرمل

ـ احرصي على تتبيل السمك جيدًا بالثوم والكمون والليمون لإبراز نكهته.

ـ قلّبي البصل على نار مناسبة حتى يتكرمل تدريجيًا دون أن يحترق.

ـ اضبطي كمية الفلفل الحار وفقًا لدرجة الحرارة التي تفضلينها.

ـ تابعي السمك أثناء وجوده في الفرن حتى ينضج دون أن يفقد طراوته.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير طاجن السمك بالبصل المكرمل في المنزل، بوصفة تجمع بين سهولة التحضير ونكهة البصل المتكرمل ولمسة الشواء المميزة.

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طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

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