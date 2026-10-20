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استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا
القسم الخارجي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب» بأن حظر التجول في العاصمة الفرنسية باريس سيستمر مساء اليوم، مع احتمال تمديده لفترة إضافية، في ظل إجراءات أمنية تستهدف التعامل مع التطورات الجارية والحفاظ على الأمن والنظام العام.

ويثير احتمال تمديد حظر التجول تساؤلات بشأن مدة استمرار القيود المفروضة على الحركة، وانعكاساتها على الحياة اليومية للسكان، لا سيما في المناطق التي يشملها القرار، إلى جانب تأثيرها على حركة المواصلات والأنشطة التجارية والخدمية.

ويُعد حظر التجول من الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها السلطات في بعض الظروف الأمنية، بهدف الحد من التحركات في أوقات محددة، وتسهيل عمل أجهزة الأمن، ومنع وقوع اضطرابات أو تجدد أعمال عنف، بحسب طبيعة الحالة التي استدعت فرضه.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء فرض القيود عقب موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتحول تجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب ونهب في عدد من المدن.

وشهدت العاصمة باريس اضطرابات شملت مناطق تجارية وساحات رئيسية، فيما فرضت الشرطة حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية ومنطقة ليه هال، من الساعة الحادية عشرة مساء الاثنين حتى السادسة صباح الثلاثاء، مع حظر التجمعات والمظاهرات في مناطق محددة خلال الفترة نفسها.

وفي تطور لاحق، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن السلطات ستفرض قيودًا جديدة على التجول في المناطق التي تستدعي أوضاعها الأمنية ذلك، مؤكدًا أن الإجراءات التي طُبقت خلال الليلة الماضية ساعدت على الحفاظ على الهدوء. وأوضح أن القرارات ستُتخذ وفقًا لتقديرات المسؤولين المحليين وبالتنسيق مع رؤساء البلديات.

وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة بسبب الانتقادات المتعلقة بالتعامل الأمني مع الاضطرابات، بينما تتواصل الجهود لمنع تجدد أعمال العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتشير التطورات إلى أن استمرار القيود أو توسيع نطاقها سيظل مرتبطًا بتقييم السلطات للوضع الميداني، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء الاحتجاجات وإعادة الاستقرار إلى المدن المتضررة.

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